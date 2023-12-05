شخصيات إسرائيلية تتلقى رسائل تتهمها بالاعتداء الجنسي على أطفال.. ما علاقة إيران؟

أثارت رسائل مشبوهة مخاوف في الأوساط الإسرائيلية حول هجمات إلكترونية يعتقد أنه يقف خلفها "جيش هاكرز إيراني".

صحيفة "يسرائيل هيوم" أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين، من بينهم مشاهير وشخصيات عامة وعسكريون، تلقوا رسائل عبر بريدهم الإلكتروني باسم قائد الوحدة السيبرانية التابعة للوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الخطرة وطنيًّا ودوليًّا "لاهاف 433"، قبل أن يتضح أن تلك الرسائل وصلتهم عبر قراصنة إلكترونيين "هاكرز"، تشك جهات تحقيق إسرائيلية بأنهم ينتمون للحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثلاثاء.

الصحيفة أشارت إلى أن تحذيرات أطلقتها جهات أمريكية وإسرائيلية بشأن ما يسمى "جيش الهاكرز الإيراني" الذي يعتزم شن هجمات ضد البنى التحتية الرقمية لقطاعات المياه والطاقة والغذاء بالولايات المتحدة الأمريكية، تتحول إلى واقع ملموس، بعد أن تبين أن آلاف الرسائل وصلت إلى إسرائيليين، باسم قائد الوحدة السيبرانية التابعة لـ "لاهاف 433" العميد دافيدي كاتس.

محتوى الرسائل التي وصلت للإسرائيليين أثارت مخاوفهم بشدة، بعد أن طُلب منهم التوجه إلى الوحدة السيبرانية لأنهم قيد التحقيق في قضايا، بعضها قضايا مشينة، منها الاعتداء الجنسي على أطفال.

وأوضحت الصحيفة أن رسائل من هذا النوع وصلت لمئات الآلاف من الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، بمن في ذلك مشاهير وشخصيات أمنية، مرفقة بملف عليه شعار الشرطة الإسرائيلية وكذلك شعار الشرطة الدولية "إنتربول"، وحمل عنوان "استدعاء بغرض التحقيق الجنائي".