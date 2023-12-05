شخصيات إسرائيلية تتلقى رسائل تتهمها بالاعتداء الجنسي على أطفال.. ما علاقة إيران؟
أثارت رسائل مشبوهة مخاوف في الأوساط الإسرائيلية حول هجمات إلكترونية يعتقد أنه يقف خلفها "جيش هاكرز إيراني".
صحيفة "يسرائيل هيوم" أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين، من بينهم مشاهير وشخصيات عامة وعسكريون، تلقوا رسائل عبر بريدهم الإلكتروني باسم قائد الوحدة السيبرانية التابعة للوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الخطرة وطنيًّا ودوليًّا "لاهاف 433"، قبل أن يتضح أن تلك الرسائل وصلتهم عبر قراصنة إلكترونيين "هاكرز"، تشك جهات تحقيق إسرائيلية بأنهم ينتمون للحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثلاثاء.
الصحيفة أشارت إلى أن تحذيرات أطلقتها جهات أمريكية وإسرائيلية بشأن ما يسمى "جيش الهاكرز الإيراني" الذي يعتزم شن هجمات ضد البنى التحتية الرقمية لقطاعات المياه والطاقة والغذاء بالولايات المتحدة الأمريكية، تتحول إلى واقع ملموس، بعد أن تبين أن آلاف الرسائل وصلت إلى إسرائيليين، باسم قائد الوحدة السيبرانية التابعة لـ "لاهاف 433" العميد دافيدي كاتس.
محتوى الرسائل التي وصلت للإسرائيليين أثارت مخاوفهم بشدة، بعد أن طُلب منهم التوجه إلى الوحدة السيبرانية لأنهم قيد التحقيق في قضايا، بعضها قضايا مشينة، منها الاعتداء الجنسي على أطفال.
وأوضحت الصحيفة أن رسائل من هذا النوع وصلت لمئات الآلاف من الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، بمن في ذلك مشاهير وشخصيات أمنية، مرفقة بملف عليه شعار الشرطة الإسرائيلية وكذلك شعار الشرطة الدولية "إنتربول"، وحمل عنوان "استدعاء بغرض التحقيق الجنائي".
وورد في الرسائل: "أنا دافيدي (دودي) كاتس، رئيس الوحدة الوطنية لجرائم السايبر بالشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع الإنتربول، وبعد اكتشاف اختراق سيبراني، بالتعاون مع المركز الوطني لتحليل الصور الإباحية للأطفال وخدمات التحليل التابعة للشرطة الجنائية الدولية، أتواصل معك، لكي أبلغك أنك تقع تحت طائلة قانون المواد الإباحية للأطفال، والمواقع الإباحية، واستغلال الأطفال جنسيًّا وكراهية الأجانب".
وأوضحت الرسائل أنه في حال لم يستجب الشخص الذي تلقى الرسالة في غضون 72 ساعة سوف ينقل ملفه إلى المدعي العام، الذي سيصدر أمرَ ضبطٍ بحقه، وسيُسَّجل كمجرم جنسي، ويُفتضح أمره عبر وسائل الإعلام.
الصحيفة أشارت إلى أن العميد كاتس لم يكن على علم بأمر تلك الرسائل، إلى أن أبلغه ضباط بالوحدة التي يرأسها بذلك، ناقلة عن مصادر بهذه الوحدة أن الهدف هو "زرع حالة من الهلع بين المواطنين".
وتابعت أن ضابطة شرطة تعمل في مجال مكافحة الجرائم الجنسية بحق الأطفال، كانت من بين من وصلهم البريد الإلكتروني، ولم تفهم لماذا يصلها هذا الاستدعاء للتحقيق.
وأجرت اتصالًا مع كاتس وأبلغته أنها تعمل على معالجة المواد الإباحية الخاصة باستغلال الأطفال من منطلق عملها (يبدو أنها صدقت أن اطلاعها على محتوى محدد وضعها تحت طائلة القانون). ونقلت عن كاتس أنه أكد لها أن كل ذلك "مزيف".
ونقلت عنه أيضًا أن الرسائل وصلت إلى ممثلة إسرائيلية شهيرة ومحامين وإلى رئيس أحد المجالس الاستيطانية في الشمال، وإلى ضابطي شرطة برتبة عميد، وبيَّن أن مئات المواطنين اتصلوا بالشرطة لاستيضاح سبب الاستدعاء بعد أن أصيبوا بالذعر، مضيفًا: "أود أن أبلغ الجميع أن البريد الرسمي للشرطة ينتهي دائًما بـ (gov.il)، وليس عبر (Gmail)".
المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم"