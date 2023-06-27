بلينكن يدعو صربيا وكوسوفو لوقف التصعيد

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، على خفض التوتر في المنطقة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، الاثنين، أن بلينكن دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في اتصال هاتفي بينهما إلى "خفض التوتر في العلاقات مع كوسوفو"، وفقا لـ"تاس".

وفي حديث مع كورتي، أشار بلينكن أيضا إلى ضرورة "وقف التصعيد فورا".

وتطرق بلينكن خلال المكالمتين إلى خطة السلام التي تم وضعها برعاية الاتحاد الأوروبي، حيث أكد الوزير الأمريكي تأييده لهذه المبادرة الأوروبية.

يذكر أن الرئيسي الصربي رفض الدخول في أي حوار مع سلطات كوسوفو الألبانية ما لم يتم الإفراج عن الصرب المحتجزين أثناء احتجاجاتهم على إجراءات سلطات كوسوفو الانفصالية في الإقليم.