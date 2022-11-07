لتفادي عزلة دولية.. هل يُسلّم نتنياهو وزارة الأمن لغانتس؟

كشفت قناة عبرية يوم الإثنين، عن وجود محادثات بين حزب "الليكود" الإسرائيلي مع رئيس تحالف "معسكر الدولة"، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة المقبلة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر في الحزب لقناة "i24news"، إن "هناك محادثات مع رئيس تحالف معسكر الدولة، غانتس للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية التي يسعى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لتشكيلها خلال الفترة المقبلة".

وأكدت المصادر أن "نتنياهو سيبقي حقيبة وزارة الأمن شاغرة من أجل إبقاء احتمال ضم غانتس إلى هذه الحكومة".

وبينت أنه "يمكن أن تستند الحكومة بزعامة نتنياهو على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس".

وأضافت أن "حزب الليكود يستعد لتهيئة الرأي العام لدعم خارجي من القائمة الموحدة في حال فشلت المفاوضات مع عضو الكنيست المتشدد إيتمار بن غفير".

وأشارت إلى أنه "قد يضطر نتنياهو فعلا إلى منح بن غفير ما يريد مقابل الإبقاء على حقيبتي المالية والأمن".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، في وقت سابق إن "نتنياهو، يسعى إلى إقناع رئيس الائتلاف الحكومي الحالي يائير لابيد، وبيني غانتس بالانضمام الى حكومة مقبلة برئاسته لتفادي عزلة دولية".

وحسب المصادر، التي تحدثت لهيئة البث الإسرائيلية "كان" فإن "زعيم حزب الليكود نتنياهو لا يرغب في المخاطرة بمنح ممثلي اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، حقائب سيادية خلال الحكومة المقبلة".

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو، يسعى إلى إقناع خصميه يائير لابيد وبيني غانتس بالانضمام إلى حكومة برئاسته ليتجنب عزلة دولية، لافتة إلى أن دولا أوروبية وعربية حذرت نتنياهو من تنصيب بن غفير وزيرا.