ردًّا على إيران.. أمريكا تعتزم نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تعمل على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية، بعد المحاولات الإيرانية الأخيرة للاستيلاء على سفن شحن تجارية.
وقال بيان لـ"البنتاغون" إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر جزء من مجموعة الاستعداد البرمائية "باتان" في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم".
ويأتي هذا الإجراء "ردًّا على المحاولات الأخيرة من قبل إيران لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به"، وفق البيان.
وأضاف أنه في العامين الماضيين، هاجمت إيران أو حاولت احتجاز ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علمًا دوليًا في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن القوات الإضافية ستضيف "قدرات فريدة من نوعها" إلى المنطقة من أجل "زيادة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد".
وأكد أن القيادة المركزية الأمريكية "ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة في منطقة مسؤوليتنا التي تشمل بعضًا من أهم الممرات المائية في العالم".