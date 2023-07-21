ردًّا على إيران.. أمريكا تعتزم نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة تعمل على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية، بعد المحاولات الإيرانية الأخيرة للاستيلاء على سفن شحن تجارية.

وقال بيان لـ"البنتاغون" إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر جزء من مجموعة الاستعداد البرمائية "باتان" في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم".

ويأتي هذا الإجراء "ردًّا على المحاولات الأخيرة من قبل إيران لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به"، وفق البيان.