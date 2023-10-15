البولنديون يختارون برلمانهم في أهم انتخابات منذ سقوط الشيوعية

تقف بولندا على شفا لحظة محورية في تاريخها السياسي؛ إذ تشهد الانتخابات البرلمانية الأكثر أهمية منذ سقوط النظام الشيوعي. وبالرغم من آثارها البعيدة المدى بالنسبة لأوروبا والحرب المستمرة في أوكرانيا، فإن هذه الانتخابات تحظى بمراقبة وثيقة من جانب المجتمع الدولي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن المشهد الانتخابي في بولندا محفوف بالتوتر؛ بسبب النزاع الشخصي والمرير بين قادة الحزبين الرئيسين، حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ وحزب الائتلاف المدني.

كما يمتد الخطاب المحيط بالانتخابات إلى ما هو أبعد من قضايا مثل الهجرة، والإجهاض، والاقتصاد؛ ليتعلق الأمر بتحديد الطابع المستقبلي لبولندا نفسها.