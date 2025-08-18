قادة أوروبا يبحثون ملف أوكرانيا خلال قمة غدا الثلاثاء

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قمة عبر الفيديو للبحث في نتائج الاجتماعات المخصصة لأوكرانيا، التي تجرى الاثنين في البيت الأبيض، على ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.

أخبار ذات علاقة أوروبا قلقة.. هل تكفي الضمانات الأمريكية لحماية أوكرانيا من سيناريو القرم؟

وكتب كوستا، الذي يرأس الهيئة التي تضم قادة الدول والحكومات عبر منصة "إكس": "مع الولايات المتحدة، سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل تحقيق سلام دائم يحفظ الحقوق الحيوية لأوكرانيا وأوروبا في مجال الأمن".

وقبل توجُّهه إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، شدَّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الضمانات الأمنية ستكون "قلب النقاش" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



