وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر
أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، وفاة البابا السابق، الفخري، بنديكتوس السادس عشر، عن عمر ناهز 95 عامًا، والذي كان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى عن منصبه منذ عقود.
وقال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان: "يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي، اليوم، عند الساعة 9,34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".
بدوره، أعلن الفاتيكان أن جثمان البابا الراحل سيسجى في كاتدرائية القديس بطرس بدءًا من يوم الاثنين.
وكانت صحّة البابا بنديكتوس السادس عشر في تراجع منذ سنوات، وقد تدهورت، خلال الأيام الماضية، لكن الفاتيكان أعلن، الجمعة، أن وضعه "مستقر"، وأنه شارك في قداس من غرفته الخميس.
وانتقل البابا بنديكتوس واسمه "يوزف راتزينغر" من القصر البابوي إلى دير سابق داخل حدائق الفاتيكان عندما تقاعد.
وكان البابا فرنسيس قد أعلن، الأربعاء، أن سلفه "مريض بشكل خطير"، وأنه يصلي من أجله.
كما قال مصدر في الفاتيكان الأربعاء، إن صحة البابا الفخري "تدهورت قبل نحو 3 أيام، ووظائفه الحيوية تتلاشى بما في ذلك قلبه".
فضيحة التحرش
بعد 8 سنوات من البابوية شهدت أزمات متعددة، طاردت هذا اللاهوتي الألماني، في بداية عام 2022، فضيحة تحرّش رجال دين جنسيًا بالأطفال.
واتُّهم في تقرير صحفي في ألمانيا بإساءة إدارة العنف الجنسي عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ، فكسر صمته ليطلب "الصفح"، لكنه أكد أنه لم يتستَّر مطلقًا على الإساءة للأطفال.
وأكد في كتاب نُشر، العام 2016، أن اعتزاله كان قرارًا شخصيًا نسبة إلى تراجع قدراته وليس بسبب الفضائح.
وببادرته غير المسبوقة منذ 700 عام، مهَّد البابا المعتزل الطريق لخلفائه ليحذوا حذوه عندما تتراجع قواهم الصحية.
وخلال حبريته اعتمد نهجًا محافظًا في مسائل عدة، خاصة الإجهاض والمثلية الجنسية، والموت الرحيم.
وفي العام 2012، سرّب مساعده الشخصي وثائق سرية للفاتيكان في ما أطلقت عليه تسمية "فاتيليكس"، وقد بيّنت الوثائق فسادًا في إدارة الكرسي الرسولي وشؤونه المالية.