بوتين يسخر من مسؤولة بريطانية: "لدينا اللفت والطماطم الطازجة"

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دعوة الحكومة البريطانية مواطنيها لتناول اللفت بدل الطماطم؛ بسبب النقص الحاد في هذه الثمرة نتيجة برودة الطقس الزائدة.

وبحسب صحيفتي "إندبندت" و"ديلي ميل" البريطانيتين، ذكر بوتين في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في موسكو، الخميس، أن المحللين الغربيين تنبأوا بأن أرفف المتاجر الروسية ستفرغ وتنهار الخدمات نتيجة للعقوبات الغربية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين: "في الحياة أفكار أخرى.. الدول الغربية واجهت المشاكل نفسها.. لقد وصل الأمر إلى النقطة التي يقترح فيها قادتهم أن يتحول المواطنون إلى اللفت بدلًا من الخس أو الطماطم".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي كان يشير إلى تصريحات وزيرة الزراعة البريطانية تيريز كوفي، التي قالت الشهر الماضي إن البريطانيين الذين يكافحون من أجل الحصول على الطماطم والفلفل والخيار المستورد في محلات السوبر ماركت يمكن أن يفكروا في المزيد من اللفت المزروع محليًا.

وأوضحت الصحيفة أن المستهلكين في معظم الدول الأوروبية الغربية الأخرى لم يعانوا من نقص الطماطم الذي نتج عن الطقس البارد غير العادي الذي عطل المحاصيل في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.