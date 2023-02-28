انسحاب ممثلي المجلس الأوروبي في جنيف خلال كلمة وزير الخارجية الإيراني

ووفقًا لإحصاءات منظمات حقوق الإنسان، فإن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات الأخيرة، من بينهم أطفال ومراهقون.

كما أشارت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إلى إطلاق عناصر الأمن الحكوميين في إيران النار على رؤوس ووجوه المتظاهرين، ما أدى إلى فقدان البصر للعديد من المواطنين، وخاصة الشابات.

كما زعم عبد اللهيان، الذي وصل إلى جنيف يوم الاثنين، أن التدخلات الأجنبية أودت بحياة نحو 70 عنصراً من رجال إنفاذ القانون، وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.