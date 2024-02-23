"طفل سرّي" يحرج زعيم كوريا الشمالية

كشف مسؤول سابق في المخابرات الكورية الجنوبية، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لديه ابن "سري" يرفض إظهاره علنًا؛ لأنه "ليس سمينًا بدرجة كافية".

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، نقلا عن وسائل إعلام كورية جنوبية، أن المعلومة المفاجئة جاءت على لسان تشوي سو يونغ، المسؤول المتقاعد من جهاز المخابرات الوطنية (NIS)، في سيول.

ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) عن سو يونغ، قوله : "المظهر الجسدي غير الجذاب للفتى يبدو أنه ثبط عزيمة كيم عن الكشف عن ابنه علنًا، فهو على عكس والده أو أخته الممتلئة والمغذية بشكل جيد".

وأضاف: "سمعت أن ابنه لا يشبه جده الأكبر كيم إيل سونغ على الإطلاق".