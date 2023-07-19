أوكرانيا تعلن تدمير 37 هدفاً في هجوم روسي كبير

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إنها أسقطت 37 هدفاً من أصل 63 في هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل بما في ذلك 23 طائرة مسيرة انتحارية و14 من صواريخ كروز.

وذكرت القوات الجوية أن البنية التحتية الحيوية ومنشآت عسكرية تعرضت للهجوم في الضربات الليلية وأن الهدف الرئيسي كان منطقة أوديسا بجنوب البلاد.

وكان حاكم أوديسا أوليج كيبر قال إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لهجوم روسي جوي لليلة الثانية على التوالي استهدف ميناء المدينة.

وأضاف عبر تطبيق "تيليغرام": "لا تقتربوا من النوافذ... أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كذلك إلى هجمات روسية، حيث أفاد شاهد من "رويترز" بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.