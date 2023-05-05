أوكرانيا: روسيا تخطط للسيطرة على باخموت في "يوم النصر"

قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة، اليوم الجمعة، إن روسيا تنقل مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة من مناطق أخرى من خط المواجهة إلى باخموت في شرق أوكرانيا، وإن موسكو تريد الاستيلاء على المدينة في وقت الاحتفال بيوم النصر في التاسع من مايو/ أيار.

وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بالتعليقات بعدما قال يفجيني بريجوجن رئيس فاغنر إن قواته ستنسحب من باخموت في العاشر من مايو/ أيار بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية إمدادات الذخيرة.