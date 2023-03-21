أحدهما قيادي.. تركيا توقف عنصرين في تنظيم داعش

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن "مصادر أمنية"، أن "فرق مديرية الأمن نفذت حملات دهم متزامنة لعدد من الأماكن، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم داعش تجريها النيابة العامة بقونية".

وأوضحت أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين هما (سيبال أو) الصادر بحقها مذكرة توقيف، و(أرجان ت) الذي شغل منصبَ ما يسمى (أميرا) لدى التنظيم ومتورط في تجنيد عناصر له".

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية أحالت الموقوفين إلى المحكمة التي قررت حبسهما.