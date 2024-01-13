فوز مرشح الحزب الحاكم "لاي تشينغ-تي" برئاسة تايوان

فاز لاي تشينغ-تي، مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية، في الانتخابات التي أُجريت، اليوم السبت، والتي وصفتها الصين بأنها "خيار بين الحرب والسلام".

وأقرَّ مرشح حزب كومينتانج المعارض هو يو-إيه بهزيمته.

وبهذه النتيجة يتولَّى الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة، ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

وفي حديثه للصحفيين في مدينة تاينان الجنوبية قبل التصويت، شجع لاي المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وقال في تصريحات مقتضبة: "كل صوت له قيمته، فهذه هي الديمقراطية التي اكتسبتها تايوان بشق الأنفس".

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين - مرارًا وتكرارًا- بالمرشح الرئاسي الأبرز في تايوان، ووصفته بأنه انفصالي خطير، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها.

ويقول "لاي" إنه ملتزم بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان، ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.