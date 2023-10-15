الجيش الإسرائيلي: مستعدون لخوض حرب على جبهتين أو أكثر

قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مضيفا أن ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، تعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم الإسرائيلي في غزة.

وأضاف أن أكثر من 600 ألف شخص من سكان غزة توجهوا إلى جنوب القطاع، بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي أنه يتعين على السكان إخلاء مدينة غزة قبل هجوم بري متوقع.