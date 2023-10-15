الجيش الإسرائيلي: مستعدون لخوض حرب على جبهتين أو أكثر
قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، الأحد، إن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر، مضيفا أن ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، تعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقلة الهجوم الإسرائيلي في غزة.
وأضاف أن أكثر من 600 ألف شخص من سكان غزة توجهوا إلى جنوب القطاع، بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي أنه يتعين على السكان إخلاء مدينة غزة قبل هجوم بري متوقع.
وأردف هاجاري أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلات 155 شخصا باحتجاز حماس لهم في غزة، وأن 289 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا عندما شنت حماس هجوما داميا على المجتمعات السكانية في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.