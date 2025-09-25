انعدام الثقة بين الديمقراطيين والجمهوريين يهدد وقف الإغلاق الحكومي

رسم زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس، حكيم جيفريز، خطأ واضحًا يوم الأربعاء بشأن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الصفقة الرامية إلى وقف الإغلاق الحكومي، مؤكّدًا للصحفيين أنه لن يقبل أي نوع من الاتفاقيات غير المكتوبة.

ويأتي ذلك كأحدث حجر عثرة في المواقف الحزبية المتوترة وغير المثمرة إلى حد كبير بشأن الحاجة إلى تمديد التمويل الفيدرالي بعد سبتمبر/أيلول.

كان جيفريز وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد حصلا في البداية على اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه تم إلغاؤه بناءً على حث زعماء الكونغرس الجمهوريين.

ومن المقرر أن ينفد التمويل عند منتصف ليل 30 سبتمبر/أيلول، وعند هذه النقطة ستغلق معظم الوكالات الفيدرالية أبوابها دون اتفاق على الإنفاق من الكونغرس.

قال جيفريز في مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل إنه يتمتع "بعلاقة إيجابية وتواصلية" مع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا)، لكن "الثقة معدومة" بين الديمقراطيين في مجلس النواب والجمهوريين.

وأضاف: "إنهم يحاولون باستمرار تقويض الاتفاقيات الحزبية التي توصلوا إليها بأنفسهم".

وشدد جيفريز على أن "أي اتفاق يتعلق بحماية الرعاية الصحية للأمريكيين يجب أن يكون حاسمًا ومنصوصًا عليه في التشريعات"، مشيرًا إلى التباعد الواضح بين الحزبين في هذه المرحلة.

وضغط الزعماء الديمقراطيون من أجل تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المنتهية الصلاحية واستعادة تمويل برنامج الرعاية الطبية (ميديكيد) الذي تم تخفيضه في مشروع القانون الكبير الجميل كجزء من مشروع قانون الإنفاق المؤقت.

في المقابل، أصر الجمهوريون على تمرير تدبير "نظيف" لا يتضمن أي أحكام جانبية، وهي فجوة يحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى سدها للحصول على الأصوات الديمقراطية اللازمة لتجاوز عتبة الستين صوتًا المطلوبة في المجلس.

لا يزال جيفريز يدفع باتجاه الجلوس مع الجمهوريين، مؤكدًا للصحفيين أن الديمقراطيين "مستعدون للقاء أي شخص، في أي وقت، وفي أي مكان" من أجل وقف الإغلاق. وأضاف أن آخر مرة تحدث فيها مع جونسون كانت الأسبوع الماضي، وأنهما تناولا فقط "الجوانب اللوجستية" المتعلقة بالتصويت على تمويل الحكومة، ولم يُجرِ الزعيمان أي نقاش جوهري.

وأشار جيفريز إلى أنه يتوقع إجراء محادثة مع شومر "في وقت لاحق" من يوم الأربعاء، مؤكدًا أن الاثنين "كانا على اتصال وثيق مع بعضهما البعض".

ولفت إلى أن الجمهوريين لم يقدموا بعد أي عرض للتوصل إلى صفقة مصافحة أو اتفاق شفهي لتمرير أموال الرعاية الصحية في وقت لاحق، ناهيك عن تدوين تلك الأموال في التشريعات.

وأفاد بيتر سوليفان من "أكسيوس"، أن هناك محادثات حول اتفاق بشأن إعانات قانون الرعاية الميسرة والتي يبدأ سريانها بعد الموعد النهائي لتمويل الحكومة، ولكن حتى الآن لم يظهر أي اتفاق.