"ادعاءات كاذبة".. بوتين ينفي نيّة روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء

معاهدة منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي

واتهم بوتين الولايات المتحدة بأنها "تعرقل الاقتراح الروسي لمنع نشر الأسلحة في الفضاء"، مشيرًا إلى أن واشنطن "في الوقت نفسه، تعرقل اقتراحنا، الذي كان مطروحًا على طاولتهم منذ أكثر من 15 عامًا، وأعني مشروع معاهدة منع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، الذي أعددناه في عام 2008".

وتابع: "لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن تصريحات السلطات الأمريكية اليوم حول اهتمامها المزعوم بالمفاوضات معنا بشأن قضايا الاستقرار الإستراتيجي، بأنها "ديماغوجية" عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار إلى وجود مفاهيم لدى الولايات المتحدة "فيما يتعلق بالقضايا التي يكون من المفيد لأمريكا التفاوض بشأنها.. يقولون سنجري محادثة مع الروس، أما عندما يكون الأمر غير مربح بالنسبة لهم، فليس هناك ما يمكن مناقشته".

تحذير الناتو

وحذّر الرئيس الروسي من أن العواقب بالنسبة لتدخل الناتو في أوكرانيا ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا هناك، متهمًا الولايات المتحدة بتخريب هيكلية الأمن في أوروبا.

وقال بوتين: "لقد بدؤوا يتحدثون عن إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكننا نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا وحداتهم ذات مرة إلى أراضي بلدنا، لكن العواقب الآن بالنسبة للمتدخلين المحتملين ستكون أكثر مأساوية بكثير".

وبين أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لإنهاء الأعمال العدائية، والقضاء على النازية، وحل جميع مهام العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "لم نبدأ هذه الحرب في دونباس، ولكن كما قلت أكثر من مرة، سنبذل قصارى جهدنا لإنهائها، والقضاء على النازية، وحل جميع مهام العملية العسكرية الخاصة، وحماية سيادة وسلامة مواطنينا".

واعتبر بوتين أن تصرفات الولايات المتحدة وتوابعها أدت إلى تفكيك الأمن الأوروبي، الأمر الذي يشكل مخاطر على الجميع.

ودعا لإنشاء إطار جديد للأمن الأوراسي، مبديًا استعداد روسيا لإجراء حوار مع جميع الدول والجمعيات المعنية.

وقال بوتين في خطابه: "من الواضح أنه من الضروري العمل على تشكيل إطار جديد للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة لأوراسيا في المستقبل المنظور.. نحن على استعداد لإجراء محادثة موضوعية حول هذا الموضوع مع جميع الدول والجمعيات المهتمة".