بيلاروسيا تحكم على المعارضة تيخانوفسكايا المقيمة في المنفى بالسجن 15 عاماً

قضت محكمة بيلاروسية اليوم الإثنين، بسجن المعارِضة الرئيسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا 15 عاماً، في سياق ما سميت بـ"حملة القمع التي يقوم بها نظام ألكسندر لوكاشنكو".

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "بلتا" ومنظمة حقوق الإنسان "فياسنا"، فقد حُكم على المعارِض الآخر بافل لاتوشكو بالسجن 18 عاماً.

وخلال هذه المحاكمة التي وصفتها تيخانوفسكايا بأنّها "مهزلة"، اتُهم المعارِضان خصوصاً بـ"التآمر للاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري".