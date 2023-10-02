دولة أوروبية جديدة تتجه نحو "أحضان" روسيا تثير القلق في أوكرانيا
أثار فوز حزب يساري بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، تكهنات بتغيير الأخيرة موقفها الداعم لكييف والميل نحو التقارب مع موسكو، ضمن الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.
وفاز حزب "الديمقراطية الاجتماعية" اليساري الذي يقوده رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وحصل على 23.3% من أصوات المقترعين، متفوقًا على منافسه حزب "سلوفاكيا التقدمية" الوسطي الذي حصد 17% من الأصوات.
وكان زعيم حزب "الديمقراطية الاجتماعية"، تعهد خلال حملته الانتخابية، بعدم إرسال بلاده "قطعة ذخيرة واحدة إلى أوكرانيا" ودعا أيضًا لتحسين العلاقات مع روسيا.
حلف جديد
قد تغير عودة فيكو، الذي لطالما وجه انتقادات شديدة لحلف "الناتو" وللولايات المتحدة الأمريكية، سياسة بلاده بشكل سريع، خاصة على صعيد التعاون مع الحلف.
ويمكن أن يؤدي هذا الفوز أيضًا، لتشكيل تحالف جديد داخل القارة العجوز يقوده رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعارض العقوبات المفروضة على روسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وبعد أن أثارت المجر وبولندا غضب كييف بسبب ضغطها لتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها، يدخل لاعب جديد يرفض حتى الدعم العسكري لأوكرانيا.
وتعتبر سلوفاكيا عضوًا مهمًّا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، وتشكل أهمية على الصعيد الجيوسياسي، بسبب موقعها بين المجر وبولندا، وحدودها مع أوكرانيا.
"فرصة موسكو"
تعاني سلوفاكيا من أكبر عجز في الموازنة بمنطقة اليورو بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تطمح هذه الدولة إلى خطة تعافٍ يدعمها الاتحاد الاوروبي، فهذه نقطة تعتبر هامة وقد تكون عقبة أمام الحكومة الجديدة الطامحة لتغيير سياستها والتقارب مع روسيا.
إلّا أن العديد من المراقبين الروس، رأوا أن هذه فرصة يجب أن تستغلها موسكو جيدًا بتقديم دعم سخي لهذه الدولة لدعم اقتصادها للوقوف في وجه أي ضغوط قد تتعرَّض له سلوفاكيا في حال غيرت سياستها واتجهت شرقًا.
رهان أوروبي
ليس خفيًّا أن الدول الأوروبية تشعر بالقلق إزاء ظهور تيار معارض لسياستها في سلوفاكيا، إلّا أنها ما زالت تراهن على شكل الحكومة القادمة في هذه الدولة.
صحيح أن حزب فيكو فاز بالانتخابات وهو من سيقود الحكومة، لكنه لا يشكل الأغلبة المطلوبة للتفرد بهندستها، وهو ما سيدفعه لتشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزابًا صغيرة تختلف بأيديولوجياتها من اليسار حتى اليمين المتطرف.
هذا الائتلاف بحسب مراقبين قد يفرض شروطًا على الحزب الفائز، ويقلل من طموحاته الداعية للتقارب مع روسيا، أو على الأقل قد يخفف من وتيرتها التي يسعى إليها فيكو.
لكن في المقابل، هناك العديد من الأحزاب التي تتوافق مع الرأي العام بالميول إلى روسيا أو التفاوض معها ووقف ضخ السلاح إلى أوكرانيا، وهو ما يسهل إلى حد ما المهمة، لكنه سيفتح الباب على مصراعية لحملة ضغوطات أوروبية تنتظر هذه الدولة التي تقع وسط القارة، وتملك حدودًا مع أوكرانيا.