دولة أوروبية جديدة تتجه نحو "أحضان" روسيا تثير القلق في أوكرانيا

أثار فوز حزب يساري بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، تكهنات بتغيير الأخيرة موقفها الداعم لكييف والميل نحو التقارب مع موسكو، ضمن الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

وفاز حزب "الديمقراطية الاجتماعية" اليساري الذي يقوده رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وحصل على 23.3% من أصوات المقترعين، متفوقًا على منافسه حزب "سلوفاكيا التقدمية" الوسطي الذي حصد 17% من الأصوات.

وكان زعيم حزب "الديمقراطية الاجتماعية"، تعهد خلال حملته الانتخابية، بعدم إرسال بلاده "قطعة ذخيرة واحدة إلى أوكرانيا" ودعا أيضًا لتحسين العلاقات مع روسيا.

حلف جديد

قد تغير عودة فيكو، الذي لطالما وجه انتقادات شديدة لحلف "الناتو" وللولايات المتحدة الأمريكية، سياسة بلاده بشكل سريع، خاصة على صعيد التعاون مع الحلف.

ويمكن أن يؤدي هذا الفوز أيضًا، لتشكيل تحالف جديد داخل القارة العجوز يقوده رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعارض العقوبات المفروضة على روسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وبعد أن أثارت المجر وبولندا غضب كييف بسبب ضغطها لتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها، يدخل لاعب جديد يرفض حتى الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتعتبر سلوفاكيا عضوًا مهمًّا في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، وتشكل أهمية على الصعيد الجيوسياسي، بسبب موقعها بين المجر وبولندا، وحدودها مع أوكرانيا.