كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش، أن الصواريخ أطلقت في حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء) قبالة مدينة وونسان على الساحل الشرقي.

وأضافت في بيان "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يتعاون جيشنا بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، ويراقب عن كثب الإشارات والأنشطة الإضافية من كوريا الشمالية".