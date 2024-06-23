حذروا من "طوفان".. قلق وترقب بين مسلمي وعرب فرنسا عشية الانتخابات التشريعية

ورأى الباحث السياسي أن "وضع فرنسا مختلف جدًّا في مسألة تشريع القوانين، والدليل على ذلك أن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول مرارًا، رغم أنه كانت له كتلة قوية في العهدة الأولى، أن يمرر قوانين أسقطتها الإدارة والمحاكم" وفق تعبيره.

وأشار جليدي إلى أن مخاوف المهاجرين في فرنسا من العرب والمسلمين ومزدوجي الجنسية ستتضاعف إذا تمكن اليمين المتطرف من الوصول إلى سدة البرلمان الأوروبي وتكوين كتلة كبيرة قادرة على سن التشريعات لدول الاتحاد الأوروبي.

تهديد لأوروبا

بدوره، قال أمين عام المجلس التنسيقي الأوروبي (تحالف المساجد والهيئات والقيادات الإسلامية في أوروبا)، فريد حناش لـ"إرم نيوز" إن صعود اليمين المتطرف في فرنسا في الانتخابات التشريعية يشكل في المقام الأول تهديدًا لأوروبا، التي كانت مسرحًا لأشد الحروب دموية، الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكانت مهد الحركات الفاشية الوحشية.

وأضاف أن "اليمين المتطرف الذي يروج لـ"معاداة الإسلام والعنصرية" ضد العرب هو أكبر وأخطر تهديد ضد حريات وحقوق المسلمين وضد وجودهم ذاته في القارة الأوروبية".

وفي سياق متصل، دعا شيخ المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ المسلمين في بيان نشر بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان، إلى عرقلة حزب التجمع الوطني خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في الـ30 من يونيو الجاري.

واجب الأحزاب

ووجه شيخ المسجد الكبير في باريس نداء إلى الأحزاب الفرنسية معتبرًا أنّ "واجبها هو معارضة اليمين المتطرف بشدة" و"اقتراح بديل واضح وموحد". كما طلب من أئمة المساجد "توعية المسلمين بالمخاطر الوشيكة التي تواجه أمتنا وتشجيع أولئك الذين لجؤوا إلى الامتناع عن التصويت" على الانتخاب، وفق تعبيره.

واعتبر حافظ أن قرار ماكرون بإعلان حل الجمعية الوطنية هو بمثابة "انقلاب مسرحي" "يغرق البلاد في فترة من عدم اليقين والتساؤلات العميقة".

ووفقًا للبيان، فإن "التعايش مع حزب مارين لوبن يشكل بالفعل خطرًا كبيرًا على الأمة"، لكن الحل "قد يمهد الطريق لورثة الفاشية إلى الإيليزيه؛ ما يعيدنا إلى أحلك ساعات فرنسا".