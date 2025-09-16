عبر 3 محاور.. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه مدينة غزة وسط قصف عنيف
توجيه تهمة القتل لتايلر روبنسون في قضية اغتيال تشارلي كيرك

المدعي العام في ولاية يوتا جيفري غرايالمصدر: رويترز
أعلن المدعي العام في ولاية يوتا، جيفري غراي، اليوم الثلاثاء، توجيه تهمة القتل إلى تايلر روبنسون في قضية اغتيال المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك، مضيفًا أنه سيطلب عقوبة الإعدام.

وقال غراي خلال مؤتمر صحافي إن تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، برر فعلته لمقربين منه بـ"الحقد" الذي ينشره تشارلي كيرك برأيه.

وأضاف المدعي العام أن روبنسون يواجه 7 تهم، من بينها القتل العمد، "لتسببه عمدًا بقتل تشارلي كيرك في ظروف شكلت مخاطر كبيرة هدّدت حياة أشخاص آخرين"، بحسب "فرانس برس".

تايلر روبنسون

وتترافق التهم الرئيسة مع ظروف مشددة للعقوبة، "إذ إن المتهم استهدف تشارلي كيرك بسبب مواقفه السياسية مع علمه أن أطفالًا كانوا حاضرين وسيشهدون جريمة القتل".

وأكد المدعي العام: "بعد المؤتمر الصحافي، سأطلب، رسميًا، عقوبة الإعدام"، موضحًا أنه نتيجة ذلك سيبقى تايلر روبنسون موقوفًا دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

