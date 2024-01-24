"لوموند": غضب المزارعين يغذي اليمين المتطرف في أوروبا

رأى تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن الاحتجاجات المتصاعدة للمزارعين تغذي اليمين المتطرف في أوروبا، محذرا من تزايد استخدام اليمين المتطرف للمزارعين كأداة سياسية.

ومع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجرى في تموز/ يوليو المقبل، يقدم اليمين المتطرف في أوروبا نفسه كمتحدث باسم المزارعين الذين يحتجون على الأضرار المتوقعة نتيجة "الصفقة الخضراء".

والصفقة الأوروبية الخضراء، التي تمت الموافقة عليها في العام 2020، هي مجموعة من المبادرات السياسية التي تولتها المفوضية الأوروبية تحت هدف شامل يتمثل في جعل الاتحاد الأوروبي محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.

وقالت صحيفة لوموند إن الاتحاد الزراعي الفرنسي دعا إلى احتجاجات في بروكسل، انضمت إليها وفود من مختلف الدول الأوروبية، الأمر الذي يعكس موجة متزايدة من السخط بين المزارعين.

وقد انعقد مؤتمر نظمته كلية ماتياس كورفينوس في المجر، بتمويل من حكومة (اليميني المتطرف) فيكتور أوربان، وضم فيرونيك لو فلوك، رئيس التنسيق الريفي، في بروكسل.

وأوضحت الصحيفة أنه مع صعود أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب القومية في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، أدرك الزعماء الأوروبيون الحاجة الملحة إلى احتواء وتخفيف التوترات المحيطة بمظالم المزارعين، حيث اجتمع وزراء الزراعة في بروكسل يوم 23 يناير/ كانون الثاني لإجراء نقاش موسع، ما أدى إلى إطلاق المفوضية "حوارًا إستراتيجيًّا" يوم الخميس، يهدف إلى معالجة المناقشات الناشئة عن التحول البيئي الذي يؤثر على المزارع الأوروبية.