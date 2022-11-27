استطلاع: معظم الإيرانيين يريدون إقامة علاقات مع إسرائيل ويعارضون تمويل حزب الله

وبحسب الاستطلاع الذي أجري من قبل معهد "إبسوس" بأمر من وزارة الخارجية الإسرائيلية وعن طريق الهاتف، "فإن غالبية الإيرانيين يعارضون تمويل إيران لحزب الله اللبناني، فيما أبدوا رغبتهم في التعلم من إسرائيل لتحسين البلاد بعد سقوط الجمهورية الإسلامية".

وبحسب تقرير يديعوت أحرنوت، فإن منظمة "إبسوس" التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس واحدة من المؤسسات البحثية المرموقة.