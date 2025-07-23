"هذه مجرد بداية".. فرنسا تصعّد ضد "شخصيات جزائرية نافذة"

يستعد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو لتشديد القيود على سفر شخصيات جزائرية، ردًّا على رفض الجزائر استعادة رعاياها بموجب نظام الأجانب خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن وزير الداخلية الفرنسي "بصدد تقييد شروط السفر إلى فرنسا لعدد معيّن من الشخصيات الجزائرية المرموقة"، بعد أن رفضت الجزائر استعادة 120 مواطنًا ملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية.

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ووفقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أُعيد 53 جزائريًا مطرودًا إلى فرنسا بين مارس/آذار و22 يوليو/تموز، من بينهم أربعة في الأيام الأخيرة، في وقت دعا فيه برونو ريتايو مجددًا إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الجزائر.

ولفتت صوفي بريماس إلى أن وزير الداخلية يحرص بشكل متزايد على اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة"، لا سيما فيما يتعلق بالدبلوماسية الجزائرية.

وتطرقت مطالب الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، قائلة: "نحن أيضًا في صراع على النفوذ مع الجزائر في هذه القضية".

وحول هوية الشخصيات المستهدفة، كشفت مجلة "باري ماتش" الفرنسية أن هذه الإجراءات، التي دخلت حيّز التنفيذ مساء الاثنين، تستهدف مسؤولين سياسيين وشخصيات نافذة في الأوساط الجزائرية، إذ تم حرمانهم من التسهيلات الدبلوماسية التي كانوا يتمتعون بها سابقًا فيما يخص التنقل أو الإقامة أو العلاج في فرنسا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما وصفته المجلة بـ"استراتيجية الرد التدريجي" التي لطالما دافع عنها برونو ريتايو، والتي تهدف إلى فرض توازن جديد في العلاقات مع الجزائر.

وأوضح أحد المقرّبين من الوزير: "هذه مجرد بداية.. يمكننا الذهاب أبعد من ذلك"، مضيفًا أن "المرحلة القصوى ستكون بإعادة النظر في اتفاقيات 1968"، التي تمنح امتيازات خاصة للرعايا الجزائريين في مجالات الإقامة، ولمّ الشمل، والاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية الفرنسي.

ويعتزم الوزير الفرنسي طرح هذا الملف خلال لقائه المرتقب مع الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، في قصر الإليزيه، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بمراجعة أو إلغاء الاتفاقيات الدولية.

ورفضت الرئاسة الفرنسية، بحسب مجلة "باري ماتش"، التعليق على هذه التطورات.

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وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" يوم الجمعة الماضي، هاجم برونو ريتايو السلطات الجزائرية مجددًا، متهمًا إياها بإصدار جوازات سفر لـ"مهاجرين غير شرعيين"، مؤكدًا نيته عرقلة حركة "أعضاء النخبة" المسؤولين عن "تشويه سمعة فرنسا".

لكن مصدرًا مسؤولًا بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ردّ على التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي، والذي أعلن فيه عزمه توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية "بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين لغرض الحصول على تصاريح الإقامة".

وشدّد المصدر في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية على أن منح هذه الجوازات حق للمواطنين الجزائريين، واستصدارها يُعد واجبًا يقع على عاتق الدولة الجزائرية ذات السيادة، ولذا، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية.