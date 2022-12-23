كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي

قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا نحو البحر، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الجمعة.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.