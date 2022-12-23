كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي
قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا نحو البحر، قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الجمعة.
وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد الماضي، واصفة ذلك بأنه اختبار "مهم" لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل/ نيسان.
يعتبر إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام
وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني عن أحدث إطلاق للصواريخ من جانب كوريا الشمالية.