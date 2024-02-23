الجمهوريون يكافحون من أجل الرد على حكم ألاباما الخاص بالأجنة

في حين أن الحكم الصادر في ولاية ألاباما لا يحظر التلقيح الاصطناعي، إلا أنه تسبب في إيقاف بعض العيادات لبرامجها العلاجية مؤقتًا؛ ما جعل المرضى غير متأكدين من خياراتهم الإنجابية.

ويرى الديمقراطيون وفقا للشبكة، أن حماية الحقوق الإنجابية هو وسيلة لكسب الناخبين وإعادة بناء تحالف بايدن الانتخابي، وعليه فقد انتقدوا الجمهوريين بمن فيهم دونالد ترامب ونيكي هايلي؛ بسبب ردودهم على حكم ألاباما.

وقد يرجع تجنب ترامب لهذه القضية إلى إدراكه أنها قد تكون في غير صالحه في الانتخابات العامة، على الرغم من دوره في تعيين قضاة المحكمة العليا المحافظين.

لذا؛ تستفيد حملة بايدن من انزعاج الجمهوريين من الحكم، وتضعه على أنه نتيجة لإلغاء قضية رو ضد وايد.

كما أنهم يجادلون بأن الجمهوريين يتعدون على القرارات الشخصية ويمنعون الأزواج من تكوين أسر.

ومن هنا يعتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة أن الحقوق الإنجابية هي قضية رابحة بالنسبة لهم، ويبدو أن رد فعل الجمهوريين يؤكد صحة هذا الاعتقاد.