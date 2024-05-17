وكالة: مقتل 8 أشخاص بينهم 4 سياح أجانب وسط أفغانستان (صور)
قُتل ثمانية أشخاص، بينهم 4 سياح أجانب؛ إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية باميان وسط أفغانستان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في باميان قوله إن "مسلحين أطلقوا النار على ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم أربعة سياح أجانب، في سوق باميان، ولاذوا بالفرار".
وأشارت مواقع إخبارية أفغانية إلى أن "هؤلاء السياح الأجانب توجهوا إلى منطقة شيبر في باميان، صباح اليوم، وتم استهدافهم في سربازار باميان أثناء عودتهم".
من جانبه، أفاد علي حسيني مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في أفغانستان، نقلاً عن مصدر محلي في باميان قوله، إن هوية السائحين المقتولين "مواطنون أمريكيون".
ولم تعلّق حركة طالبان على هذه الحادثة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تكشف وسائل الإعلام هوية السياح الأجانب.
وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية مضطربة منذ سيطرة حركة طالبان عليها، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية في أغسطس/آب2021، كما برزت الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيمات إرهابية، من بينها داعش فرع خراسان، في أفغانستان.