وكالة: مقتل 8 أشخاص بينهم 4 سياح أجانب وسط أفغانستان (صور)

قُتل ثمانية أشخاص، بينهم 4 سياح أجانب؛ إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية باميان وسط أفغانستان، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع في باميان قوله إن "مسلحين أطلقوا النار على ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم أربعة سياح أجانب، في سوق باميان، ولاذوا بالفرار".