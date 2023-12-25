على خلفيّة قانون العفو.. ملك إسبانيا يحذّر من "بذور الخلاف" في بلاده

حذّر ملك إسبانيا فيليبي السادس الأحد من "بذور الخلاف"، داعيًا مواطنيه إلى تجاوز انقساماتهم التي أثارها قانون العفو عن انفصاليين كاتالونيين متورطين في محاولة انفصال فاشلة في 2017، والذي ضمن لرئيس الوزراء البقاء في منصبه.

وقال رئيس الدولة الإسبانية في كلمته التقليدية بمناسبة عيد الميلاد، التي بثتها الإذاعة والتلفزيون، إن "منع بذور الخلاف من أن تتجذّر بيننا هو واجب أخلاقي يقع على عاتقنا جميعا".

وأمام هذا "الخلاف"، دعا العاهل الإسباني إلى الدفاع عن الدستور الإسباني الذي تم الاحتفال مؤخرًا بالذكرى الخامسة والأربعين لوضعه، والذي يوصف بأنه "أكبر نجاح سياسي" في "التاريخ الحديث" لإسبانيا.

وأكد أنه بفضله "تمكنا من تجاوز الانقسام الذي كان سببا للعديد من الأخطاء في تاريخنا، والذي فتح الجروح" و"فرّق بين الناس".