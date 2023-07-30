تقرير: أزمة إسرائيل تكشف تناقض "الصهيونية المسيحية"

يقف الإنجيليون الداعمون لإسرائيل على الحياد في الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد، وإذا ما سألت يهودًا أمريكيين حول خطط الإصلاح القضائي فسيكون لديهم آراء قوية سيما في ضوء كبح الكنيست لنفوذ المحكمة العليا على الرغم من المظاهرات التي تعم إسرائيل، وفق ما ذكرت مجلة "نيو لاينز ماغازين".

وفي تقرير للمجلة، فإنه إذا سألت المسيحيين الإنجيليين حول خطط الإصلاح القضائي، فمن المرجح أن تجابَه بنظرات ساخرة ذلك أن حبهم لإسرائيل ودعمهم لها غير مشروط، فهناك ملايين المسيحيين الإنجيليين مؤيدون لإسرائيل أكثر من عدد اليهود الأمريكيين.

تتبع المنظمات المسيحية الصهيونية حيادية مدروسة وراسخة تجاه خطط الإصلاح القضائي في إسرائيل والاضطرابات السياسية الخطيرة بين الإسرائيليين. فهذه المنظمات تميل إلى الصداقة مع اليمين الإسرائيلي وبخاصة مع بنيامين نتنياهو، وهي تفصح عن فهم ديني لأهمية إسرائيل تنسجم في الغالب مع فهم الصهاينة المتدينين هناك.