روسيا تواصل تقدمها شرق أوكرانيا وزابوريجيا تعلن "الحداد"

واصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية، إذ سيطرت الأحد، على بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "تم تحييد نحو 1860 عسكريًّا أوكرانيًّا بعمليات للقوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إذ قامت وحدات قوات مجموعة (الشمال) التابعة للقوات الروسية، بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وتحييد نحو 285 عسكريًّا أوكرانيًّا، بدورها قامت وحدات قوات مجموعة (الغرب) التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها وهزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين وحيّدت نحو 515 عسكريًّا أوكرانيًّا".

وأضافت الوزارة "كما أسهمت عمليات وحدات قوات مجموعة (الجنوب)، بتحرير بلدة سبورنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد وتحييد نحو 450 عسكريًّا أوكرانيًّا".

وقالت إن "وحدات قوات مجموعة المركز، نجحت بتحرير بلدة نوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، وتحييد نحو 370 عسكريًّا أوكرانيًّا" على حد تعبير البيان.

في المقابل، أعلنت منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، اليوم الأحد، يوم حداد غداة مقتل سبعة أشخاص وإصابة 36 آخرين في ضربة روسية على بلدة فيلنيانسك.

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف على شبكات التواصل الاجتماعي "إن يوم 30 حزيران/يونيو هو يوم حداد في منطقة زابوريجيا للأشخاص الذين قُتلوا في الهجوم المعادي على فيلنيانسك".