روسيا تتهم الغرب وكييف برفض "الوسائل الدبلوماسية" لحل الصراع

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تفضل الوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية المسألة الأوكرانية، لكن "العملية العسكرية الخاصة" (في إشارة إلى الحرب) بدأت عندما رفضت كييف والغرب هذه الوسائل.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، شدد بيسكوف، في مؤتمر صحفي على ضرورة أن "تضمن روسيا تنفيذ المهام المحددة التي كانت تقف أمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا سيطرة قواتها على بلدة "مالييفكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة "زيليوني غاي" في دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إن القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات 'الشرق' قريتي زيليوني غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".