البيت الأبيض: فوز الجمهوريين لن يغير الدعم الأمريكي لأوكرانيا

أكد البيت الأبيض يوم الإثنين أن الدعم الأمريكي للجهود التي تبذلها أوكرانيا في الحرب الدائرة على أرضها سيكون "ثابتا" حتى وإن فاز الجمهوريون الذين أعربوا عن هواجس حيال حجم الإنفاق، في الانتخابات النصفية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار "نحن واثقون من أن دعم الولايات المتحدة سيكون راسخا وثابتا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "ملتزم العمل بطريقة تلقى تأييد الحزبين، كما كان يفعل، لدعم أوكرانيا".

وحذّر كيفن ماكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتولى رئاسة المجلس إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية، مؤخرا من أن أوكرانيا لن تحظى بـ"صك على بياض" إذا تولى حزبه السلطة.

وندد بعض الجمهوريين بمستوى الدعم الأمريكي لأوكرانيا الذي يشمل مساعدات بقيمة 40 مليار دولار أقرت في أيار/مايو بينما طلب بايدن مبلغا إضافيا قدره 11,2 مليار دولار.