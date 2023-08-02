حرب أوكرانيا تستنزف مخازن الروس.. ودولة واحدة فقط بوسعها "قلب الموازين"

تمضي روسيا قدما في العمليات العسكرية التي أطلقتها بأوكرانيا المجاورة منذ فبراير 2022، وسط مشهد سمته البارزة هي أن موسكو لم تفلح في إنجاز المهمة التي كانت محددة، وهي إسقاط نظام كييف السياسي، أو تأمين مناطق الشرق الانفصالية التي أعلن عن ضمها على الأقل.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن العقبة القائمة أمام روسيا، في الوقت الراهن، هي أنها لا تحظى بداعمين كُثر على المستوى العسكري، في حين تغدق الدول الغربية مختلف المعدات والأسلحة على أوكرانيا، بدءا من الأحذية والخُوذ، وصولا إلى المدفعية والدبابات.

وكتب المصدر أن روسيا لم تستطع أن تشتري السلاح سوى من دول تُوصف بـ"المنبوذة" على الصعيد الدولي مثل إيران وكوريا الشمالية، بينما تحصل أوكرانيا على السلاح من خمسين دولة؛ أغلبها دول غربية قوية وغنية وذات نفوذ واسع في العالم.

وأضاف الموقع أن روسيا تحتاج إلى الحصول على أسلحة كافية لتعويض ترسانتها حتى تراهن على كسب حرب الاستنزاف التي تدور في أوكرانيا، ويبدو أن واشنطن راضية على مجرياتها.

وكتب الموقع أن دولة واحدة بوسعها أن تقلب موازين القوى وتحدث فرقا كبيرا، وهي الصين، في حال وافقت على إمداد روسيا السلاح، وهو ما لم تقم به حتى الآن.

وتابع أنه إذا وافقت الصين على إمداد روسيا بالمدفعية وتسخير مستودعاتها من أجل مساندة موسكو، فإن ذلك سيكون بمثابة تغير لافت لآلة الحرب الروسية.

وأردفت "بيزنس إنسايدر"، أن هذه الخطوة ستكون أشبه بخطوة ماو تسي تونغ، حين أرسل ثلاثة ملايين متطوع لأجل القتال في الحرب الكورية.

وتبرز هذه الحاجة على نحو ملح، لأن الروس يحتاجون إلى دعم بالمدفعية وصواريخ بعيدة المدى، حسب تقرير صدر حديثا عن معهد الدراسات البريطاني "روايال يونايتد سيرفسز".

وأورد التقرير أن روسيا في حاجة إلى هذه الإمدادات، لأن جيشها خسر الذخائر والقذائف، بشكل كبير يفوق وتيرة التصنيع الجارية لأجل التعويض وسد الفراغ الحاصل في مخازن السلاح.

وتبعا لذلك، فإن الخطر الأبرز أمام أوكرانيا، سيحصل في حال قررت دولة كبرى مثل الصين أن تمد روسيا بالذخائر أو هبت لمساعدتها حتى تصنع وتعوض ما تحرقه في أتون الحرب.

المصدر: بيزنس إنسايدر