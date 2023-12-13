"التايمز": نتنياهو يخوض معركة سياسية مصيرية

وفي مؤشر جديد على عزلة الولايات المتحدة واسرائيل، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة رغم أن القرار غير ملزم.

ولكن بالنسبة لنتنياهو، فإن بقاءه في السلطة بات معلقاً ومرهوناً بتوازن دقيق، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض نسبة تأييد حزب الليكود الذي يتزعمه.

وأمس الثلاثاء، وجد نتنياهو نفسه منبوذًا من قبل جنود من قوات الاحتياط، ففي رسالة مفتوحة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف قدامى العسكريين من الوحدة 669 الذين كان من المقرر أن يلتقوا بنتنياهو لالتقاط الصور، زيارته المقترحة لقاعدة "تل نوف" الجوية بـ"البغيضة"، مشيرين إلى أن المقاتلين والطواقم المساندة للوحدة لا يحتاجون لأي دفعة معنوية منه، فمثل هذه الزيارات "تؤدي إلى تشتيت التركيز العملياتي، وتبدو كأنها تُستخدم فقط لأغراض العلاقات العامة التي تخدم الأهداف السياسية"، وفقاً لما نقلته الصحيفة عما جاء في الرسالة.

ومنذ بدء الحرب قبل نحو شهرين، حرص نتنياهو على التقاط صور له مع الجنود على الأقل مرة واحدة أسبوعيًّا من خلال زيارات يتم "تصميمها بعناية"، وهو ما بدأ يشبه الى حد كبير وبشكل متزايد، حملة انتخابية غير رسمية، كما تقول الصحيفة.

وخلال زيارات نتنياهو للعسكريين، لا يسمح للصحفيين بالانضمام لها، ويكتفي مكتب رئيس الوزراء بنشر تسجيلات فيديو للزيارة وتوزيعها على وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما يتم اختيار الجنود الذين سيلتقيهم نتنياهو بحذر شديد تجنبًا للتعرض إلى مضايقات كما حدث خلال الأيام الأولى من الحرب عندما طالبه بعض جنود الاحتياط بالاستقالة من منصبه؛ بسبب الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومنذ ذلك الوقت، فإن معظم اللقاءات التي يجريها نتنياهو مع العسكريين، تكون مع مجندين جدد يُطلب منهم عدم التعبير عن أي آراء سياسية. وفي الزيارة الوحيدة التي التقى فيها بجنود الاحتياط، تم اختبار الجنود المسموح لهم بلقائه مسبقاً.