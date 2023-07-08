ماذا يعني تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية؟

أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، مجموعة من التساؤلات بشأن اتجاهات الصراع مع روسيا، بعد شهر من بداية الهجوم الأوكراني المضاد الذي لا يبدو أنه يسير بالسرعة التي كان حلفاء كييف يراهنون عليها.

وتأتي الذخائر العنقودية التي تم الإعلان عن إرسالها، أمس الجمعة، ضمن حزمة مساعدات بقيمة 800 مليون دولار، وبها يتجاوز إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لكييف منذ بدء الحرب 41 مليار دولار.

الخطوة التي قال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع "سي أن أن" إنها كانت "قرارا صعباً" قرأ فيها متابعون لتطورات الصراع، محاولة أمريكية لإنقاذ الهجوم الأوكراني المضاد، الذي مضى عليه شهر دون أن يحقق إنجازات حاسمة تغير مسار الحرب.

كما أن الخطوة تلبي مطالب طالما عبر عنها المسؤولون الأوكران، حيث كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد حذر من أن عدم توفير أسلحة نوعية "يبطئ الهجوم المضاد"، فيما كشف عضو البرلمان الأوكراني، يهور تشيرنييف أن بلاده تحتاج ما بين 7 إلى 9 آلاف طلقة ذخيرة مدفعية يوميا.

ويمكن أن يعوض توفير الذخائر العنقودية جزئيا النقص الحاصل في مخزون قذائف المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا، فضلا عن قدرتها على إلحاق الضرر بمناطق واسعة، حال دخولها ساحة المعركة؛ بفعل خصائصها التدميرية.

والذخائر العنقودية هي عبوات تحمل عشرات أو مئات القنابل الصغيرة، ويمكن إطلاقها بواسطة القذائف والمدفعية، ومن الطائرات، حيث تنفجر على ارتفاع معين من الهدف وحينها تنتشر القنابل المصممة لتدمير المركبات المدرعة والدبابات، وقتل المشاة، على مساحة قد تصل إلى 30 ألف متر مربع.

تبعات القرار

وتعول أوكرانيا على أن القرار سيكون مؤثرا في مجريات الصراع، ويساعدها على تدمير المزيد من الأهداف الروسية بعدد أقل من الذخائر، كما يخفف الضغط على الحلفاء، إذ تمتلك الولايات المتحدة في مخزوناتها عددا كبيرا من هذه الذخائر، التي لم تستخدمها منذ حرب العراق.

وكان أعضاء جمهوريون بالكونغرس قد وجهوا رسالة إلى البيت الأبيض مارس الماضي، أوضحت أن أمريكا قد يكون لديها حوالي 3 ملايين من الذخائر العنقودية المتاحة للاستخدام، وطالبت بتزويد أوكرانيا بها؛ لتخفيف الضغط على الإمدادات.

غير أن هذا الرهان محفوف بالأخطار، وربما يتجلى تأثيره الفوري في رفع نسق الصراع، وإدخال أسلحة جديدة لم يتم استخدامها من قبل، حيث إن روسيا لا تبدو مستعدة لخسارة الحرب بسهولة، ولا تزال تمتلك الكثير من خيارات التصعيد.

وكان مسؤولون روس قد أكدوا في أكثر من مناسبة أن تزويد أوكرانيا بأسلحة غربية فتاكة، لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع، لحد أن بعضهم وتحديدا الرئيس السابق دميتري ميدفيديف كان قد ألمح إلى إمكانية استخدام السلاح النووي، وقال إن بلاده تكثف إنتاج "أقوى وسائل التدمير".