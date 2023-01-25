أمريكا تطلب من إسرائيل أنظمة دفاعية قديمة لنقلها لأوكرانيا‎‎

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب أنظمة صواريخ دفاعية قديمة لتقديمها لأوكرانيا، في محاولة لإقناع إسرائيل بالتقدم أكثر نحو خطوة تزويد كييف بمساعدات عسكرية.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن "البنتاغون طلب استلام صواريخ (هوك) التي لم تعد مستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي، وموجودة في مستودعاته".

وأضاف الموقع العبري أن "الجيش الإسرائيلي أكد أن هذه المنظومات غير قابلة للاستخدام، وأنه لا يمكن الاستفادة منها، ولا يمكن أن تعمل لأنها مخزنة لسنوات عديدة دون أي صيانة".