أمريكا تطلب من إسرائيل أنظمة دفاعية قديمة لنقلها لأوكرانيا
قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة طلبت من تل أبيب أنظمة صواريخ دفاعية قديمة لتقديمها لأوكرانيا، في محاولة لإقناع إسرائيل بالتقدم أكثر نحو خطوة تزويد كييف بمساعدات عسكرية.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن "البنتاغون طلب استلام صواريخ (هوك) التي لم تعد مستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي، وموجودة في مستودعاته".
وأضاف الموقع العبري أن "الجيش الإسرائيلي أكد أن هذه المنظومات غير قابلة للاستخدام، وأنه لا يمكن الاستفادة منها، ولا يمكن أن تعمل لأنها مخزنة لسنوات عديدة دون أي صيانة".
وأشار الموقع إلى أن هذه محاولة أخرى من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع الحكومة الإسرائيلية بنقل مساعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، لافتا أنه حتى الآن رفضت إسرائيل كل الطلبات الأمريكية لنقل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال الموقع إن "إسرائيل أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توترات مع روسيا وتضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في سوريا".
وحول منظومات صواريخ "هوك" قال الموقع العبري إن "إسرائيل اشترت صواريخ هوك المضادة للطائرات من الولايات المتحدة بالفعل في الستينيات، واستخدمتها في حرب الأيام الستة عام 1967، وحرب يوم الغفران عام 1973، وكانت في تلك السنوات من أحدث منظومات الدفاع الجوي التي طورتها شركة رايثيون الأمريكية.
وقال الموقع الإسرائيلي إنه على مر السنين، اشترت إسرائيل أنظمة دفاع جوي جديدة من الولايات المتحدة، وخاصة نظام باتريوت، كما أن إسرائيل طورت سلسلة من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للغاية مثل "القبة الحديدية" و"أرو" و"العصا السحرية".
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي، وقبل حوالي عقد، أزال صواريخ "هوك" من الخدمة الفعلية، وفكك وحدات الاحتياط التي كانت تشغل النظام، وأنه تم نقل حوالي 10 بطاريات قاذفة من طراز "هوك" إلى المخازن في القواعد البحرية للجيش الإسرائيلي، إلى جانب المئات من الصواريخ.