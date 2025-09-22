الديمقراطيون ينقلبون.. 75% يرفضون الحرب على غزة

شهد الحزب الديمقراطي الأمريكي تحولًا ملحوظًا في موقفه تجاه إسرائيل، بعد تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.

ويدعو عدد متزايد من الديمقراطيين البارزين إلى وقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل، وهو تحول جذري عن عقود من الدعم شبه المطلق؛ جاء ذلك في أعقاب الحصار المستمر منذ أشهر والذي أدى إلى مجاعة واسعة في غزة، وفقًا لتقييم صادر عن السلطة العالمية المعنية بالجوع، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

خلال عشرة أيام فقط، وصف السيناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت، إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة تجنّب توجيهها منذ ما يقرب من عامين؛ وأصدر السيناتوران كريس فان هولن (ماريلاند) وجيف ميركلي (أوريغون) تقريرًا يزعم أن إسرائيل تنفذ خطة لتطهير غزة عرقيًا.

في هذا الإطار، قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أول قرار للاعتراف بدولة فلسطينية في تاريخ الحزب، بينما وصف حاكم نيويورك السابق أندرو كومو الوضع في غزة بأنه "مروع" ودعا إلى إنهاء الحرب فورًا.

أدى هذا التحول إلى ضغط على قيادة الحزب لإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، ومواجهة رغبة الناخبين المتزايدة في وقف توريد الأسلحة العسكرية الهجومية.

وقد انعكس ذلك على مستويات التأييد الشعبي؛ حيث أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك أن 75% من الديمقراطيين يعارضون إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، وأن 77% يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ونورك أن 71% من الديمقراطيين يرون أن رد إسرائيل على غزة تجاوز الحد، مقارنة بـ63% قبل عام.

الفلسطينيون يكسبون تعاطفًا غير مسبوق

أظهرت التحولات الأخيرة في الرأي العام الديمقراطي أن التعاطف مع الفلسطينيين بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2001. ففي استطلاع كوينيبياك، أجاب 37% من الناخبين بأن تعاطفهم مع الفلسطينيين مقابل 36% مع الإسرائيليين، وهو أدنى مستوى للتعاطف مع إسرائيل منذ طرح السؤال لأول مرة.

كما أسهمت هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، في انقسام الحزب الديمقراطي حول دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل؛ إلا أن الأدلة على المجاعة في غزة غيّرت الحسابات السياسية بسرعة.

ووصف النائب الديمقراطي رو خانا من كاليفورنيا التغير بأنه "تحول جذري خلال الشهرين الماضيين"، مؤكدًا على ضرورة وقف القنابل ومبيعات الأسلحة العسكرية التي تستهدف المدنيين.

على صعيد السياسات الداخلية، أيد أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في يوليو/تموز 2025 قرارين لمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وهو القرار الذي طرحه ساندرز عدة مرات خلال الحرب.

أخبار ذات علاقة "اتفاقيات إسحاق".. رئيس الأرجنتين يطلق مبادرة لدعم إسرائيل

وأوضح ساندرز أن "الناس، وخاصة الديمقراطيين والمستقلين، لا يريدون إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتجويع أطفال غزة".

الانتخابات المحلية تكشف الانقسام الحاد

وأشارت الصحيفة إلى أن الانقسامات داخل الحزب برزت بشكل واضح في سباق انتخابات رئاسة بلدية نيويورك؛ فقد انتقد المرشح زهران ممداني إسرائيل، متهمًا إياها بسياسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية في غزة، وهو ما يعكس تحولات الناخبين الديمقراطيين.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا أن 44% من الناخبين في مدينة نيويورك يتعاطفون مع الفلسطينيين مقابل 26% مع الإسرائيليين.

ورغم تحفظ بعض زعماء الحزب، بما في ذلك حكيم جيفريز وتشالرز إي. شومر، على مواقف ممداني، أيدته حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوشول، معتبرة أن هدفه في تحسين حياة السكان والتصدي لترامب يستحق الدعم، مع ضرورة مواجهة تصاعد معاداة السامية بشكل واضح.

أخبار ذات علاقة البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

وأشار الخبراء إلى أن الانقسامات الحالية تعكس تباينًا بين مجموعتين داخل الحزب: الأولى لا تزال تؤيد إسرائيل تقليديًا، بينما الثانية أصبحت مستعدة لانتقاد السياسات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، مع التأكيد على أن مصالح إسرائيل وأمريكا بدأت تتباعد.

وقال دانيال شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: "جزء كبير من تحول الرأي العام مرتبط بحرب غزة، وقد يتغير مع مرور الوقت، لكن الوضع الحالي يُظهر أن الديمقراطيين يشعرون بضغط شعبي كبير لتغيير الموقف".

في المجمل، يعكس هذا التحول تحولات عميقة في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ويشير إلى أن دعم إسرائيل لم يعد شبه مطلق في أوساط الديمقراطيين، في وقت أصبح فيه الضغط الشعبي والنقاش حول وقف مبيعات الأسلحة والهجوم على غزة من القضايا الحاسمة التي ستحدد مواقف الحزب في المستقبل القريب.