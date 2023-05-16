لماذا استغرقت الاستعدادات لهجوم الربيع الأوكراني وقتًا طويلاً؟
في ظل الاستعدادات الأوكرانية الحثيثة منذ أشهر لشن هجوم الربيع المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، بات السؤال عن سبب استغراق هذه الاستعدادات وقتا طويلا، وسط تكهنات وجدل عن الموعد المحدد.
وفي مقال رأي نشرته واشنطن بوست الإثنين، توقع الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ بناء على عدة معطيات، أن الهجوم المضاد بات وشيكا، فبعد أشهر من التغطية شبه اليومية للقتال بين الجيش الأوكراني ومختلف الوحدات الروسية بالقرب من باخموت، فإن الهجوم متوقع حدوثه بغضون أيام أو ربما أسابيع.
ومن أجل تكهن الوقت المحدد للهجوم، هناك حاجة لفهم التحدي المعقد الذي يواجه الجيش الأوكراني.
كجندي محترف، يعرف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني أنه يمتلك ميزتين رئيستين فقط عند شن الهجوم: اختيار وقت ومكان الهجوم. وبحسب هيرتلينغ فإن الجنرال الأوكراني يعلم مدى صعوبة استدعاء عشرات الآلاف من الجنود لإطلاقهم ضد الجيش الروسي الذي كان يستعد لمواقع دفاعية منذ شهور.
وقال القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، إنه خلال الأشهر العديدة الماضية - ربما منذ الصيف الماضي بعد الهجوم الأوكراني الناجح في خاركيف- كان زالوجني وقادته يخططون لهذا الهجوم. لقد كان يدرس تقارير الاستخبارات، ويتحرى الخطوط الروسية، ويضع مشغليه الخاصين في مواقع رئيسة، ويستهدف مقرات العدو وإمداداته، ويراسل مقاتلي المقاومة خلف خطوط العدو.
ورأى هيرتلينغ أن أصعب شيء كان على زالوجني القيام به خلال هذه الفترة الطويلة، توليد القوة القتالية اللازمة للهجوم، حيث كان بحاجة لمزامنة التعبئة المستمرة مع حلفائه الذين كانوا يدربون ويجهزون قوته في مواقع في جميع أنحاء العالم. ثم احتاج بعد ذلك إلى تنسيق حركة تلك القوات للعودة إلى أوكرانيا - ثم إلى مناطق الانطلاق بالقرب من المكان الذي سيحاول فيه الجيش الأوكراني تحقيق اختراق، وهذه مهمة ستكون معقدة وشاقة حتى بالنسبة لأفضل قائد.
وأشار هيرتلينغ إلى أن أوكرانيا بلد كبير، وجبهة القتال طويلة جدا، ووضع كل هذه الوحدات في مواقعها يكون بلغة عسكرية تسمى "RSOI": الاستقبال والتدريج والتحرك إلى الأمام والتكامل، حتى بالنسبة لأغلب القوات الأمريكية، فإن هذا التحدي يمارس بشكل متكرر في جميع مراكز التدريب الأمريكية.
وقال إن الجنود الأوكرانيين أثبتوا أنهم جيدون جدًا في التكيف مع المعدات الغربية الجديدة وإنجاز المهام المستحيلة في ساحة المعركة، لكن الحصول على مؤشر RSOI بشكل صحيح يتطلب أداء فريق منسق ومتزامن.
وبين أنه بمجرد دمج الجنرال الأوكراني، القوات المدربة حديثًا في قيادته، وإعادة الوحدات إلى الأمام للهجوم المتوقع، ستكون مهمته هي التنفيذ.
وقال هيرتلينغ إنه في الهجوم، يجب أن تعبر القوات الأوكرانية نهر دنيبر لمواجهة القوات الروسية التي كان أمامها شهور للاستعداد للمواجهة. مجموعة معقدة من العقبات وسلسلة مخيفة من الأحزمة الدفاعية والمناطق الخطرة المحتملة تنتظر في منطقتي خيرسون وزاباروجيا، واحتلال هذه المواقع يعطي الروس ميزة دفاعية ثابتة في حال قرر الجنود القتال.
وأضاف هيرتلينغ، أن العمليات الهجومية تتطلب مزيدًا من القوات، ومهارة أكبر في المناورة، واستهدافا وإطلاقا دقيقين، وخطوط إمداد أطول وأكثر أمانًا.
وبحسب هيرتلينغ، لم ينفذ الجيش الأوكراني أي شيء من هذا القبيل على هذا النطاق، ومن واقع خبرته في التدريب والقتال، من الصعب للغاية حتى على قوة ذكية ومدربة تدريبا جيدا أن تحصل على قوة قتالية جماعية في نقاط حاسمة متعددة للهجوم، لكن هذا ما يجب أن يفعله الجيش الأوكراني.
وتوقع الجنرال الأمريكي السابق، أن يستطيع زالوجني وجيشه في نهاية المطاف تحرير معظم - إن لم يكن كل - الأراضي التي احتلها الروس في هذا الهجوم، مشيرا إلى أنه يعرف الجيش الأوكراني وكذلك الجيش الروسي، فلذلك لا يوجد شك لديه من أن هذه ستكون النتيجة النهائية لهذه الحملة الهجومية، التي ستكون صعبة وستسفر عن عدد كبير من الضحايا لدى الجانبين.
وأما عن فترة ما بعد المعركة، رأى الجنرال الأمريكي المتقاعد، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيحتاج للاستعداد للمخرجات؛ إذ سيحتاج المدنيون الأوكرانيون في الأراضي المحتلة إلى المساعدة الإنسانية، وستكون عمليات إزالة الألغام واسعة النطاق ضرورية، وستحتاج البنية التحتية المتضررة إلى إعادة بناء، مشيرا إلى أن البنك الدولي قدر مؤخرًا التكلفة الحالية لإعادة البناء بحوالي 411 مليار دولار، ومن المؤكد أن الرقم النهائي سيكون أعلى من ذلك بكثير.
وأكد هيرتلينغ أن على الناتو والولايات المتحدة الاستعداد لمواصلة دعم الجيش الأوكراني إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن جميع الحروب تنتهي بنوع من الاتفاق السياسي، لكن من غير المرجح أن يطفئ ذلك الأطماع الروسية، وحتى مع تدمير الجيش ستحاول روسيا إعادة البناء وستظل أوكرانيا معرضة للخطر.