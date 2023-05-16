لماذا استغرقت الاستعدادات لهجوم الربيع الأوكراني وقتًا طويلاً؟

في ظل الاستعدادات الأوكرانية الحثيثة منذ أشهر لشن هجوم الربيع المضاد المرتقب ضد القوات الروسية، بات السؤال عن سبب استغراق هذه الاستعدادات وقتا طويلا، وسط تكهنات وجدل عن الموعد المحدد.

وفي مقال رأي نشرته واشنطن بوست الإثنين، توقع الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ بناء على عدة معطيات، أن الهجوم المضاد بات وشيكا، فبعد أشهر من التغطية شبه اليومية للقتال بين الجيش الأوكراني ومختلف الوحدات الروسية بالقرب من باخموت، فإن الهجوم متوقع حدوثه بغضون أيام أو ربما أسابيع.

ومن أجل تكهن الوقت المحدد للهجوم، هناك حاجة لفهم التحدي المعقد الذي يواجه الجيش الأوكراني.

كجندي محترف، يعرف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني أنه يمتلك ميزتين رئيستين فقط عند شن الهجوم: اختيار وقت ومكان الهجوم. وبحسب هيرتلينغ فإن الجنرال الأوكراني يعلم مدى صعوبة استدعاء عشرات الآلاف من الجنود لإطلاقهم ضد الجيش الروسي الذي كان يستعد لمواقع دفاعية منذ شهور.