إيران: قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار على سيارة تحمل صناديق انتخابية (فيديو)

وأضافت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية "وفق المعلومات الأولية، بأن اثنين من رجال الأمن لقيا مصرعهما فيما أصيب 5 آخرون بجروح خلال تبادل إطلاق النار على المسلحين".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما ينشط تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تعتبره طهران منظمة إرهابية في إقليم سيستان وبلوشستان المتاخم للحدود مع باكستان.

وبحسب النتائج الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في مدن محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية 30 بالمائة من نسبة المقترعين.