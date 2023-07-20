هاريس وهرتسوغ يعلنان عن مبادرة مناخية جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا
أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما مساء أمس الأربعاء، في البيت الأبيض، عن مبادرة مناخية أمريكية- إسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبموجب المبادرة، سوف تستثمر الدولتان في إطارها 35 مليون دولار في مشاريع تكنولوجية وزراعية في دول المنطقة، وفقا لموقع "واللا" العبري.
وقالت هاريس إن "الشراكة ستزيد من إنتاج الغذاء وتغير حياة المزارعين في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط".
وأوضح هرتسوغ أن المبادرة سوف تساعد في التعامل مع أزمة المناخ وعواقبها والحياة على الأرض، وتعزيز إمكانية ازدهار الدول والنجاح في ظروف معقدة، مبينا: "أعتقد أن التعاون في قضايا المناخ يمكن أن يكون عاملا مهما في رؤية شرق أوسط متجدد".
المصدر: موقع "واللا" العبري