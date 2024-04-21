"واشنطن بوست": بدء معركة تمويل مستقبلية لأوكرانيا بعد المليارات الأمريكية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه رغم موافقة مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، فإن معركة دبلوماسية بدأت للتو حول كيفية تمويل بقية نفقات البلد الذي يواجه حربًا روسية.

وأضافت الصحيفة أنه، طيلة الأسبوع الماضي، عقد المسؤولون الأمريكيون اجتماعات مع قادة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بهدف البحث عن سبل كفيلة بجعل روسيا تدفع ثمن أفعالها.

وأشارت إلى أنه خلال اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في واشنطن، حث المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الأوروبيين على استخدام جزء من احتياطيات البنك المركزي الروسي البالغة 280 مليار دولار، والتي تم تجميدها في بداية الصراع.