موسكو: القيادة في أرمينيا تجعل البلاد "رهينة للغرب"

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة في أرمينيا تحاول عمدًا تدمير العلاقات بين موسكو ويريفان وجعل البلاد "رهينة للغرب"، وذلك في بيان ردًّا على خطاب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمناسبة الاستقلال.

وجاء في بيان الخارجية: "نحن مقتنعون بأن قيادة يريفان ترتكب خطأً فادحًا، حيث تحاول عمدًا تدمير العلاقات المتعددة الأوجه والتي تعود إلى قرون بين أرمينيا وروسيا وجعل البلاد رهينة للألعاب الجيوسياسية للغرب، ونحن على ثقة بأن الأغلبية الساحقة من الأرمن يدركون ذلك".

وتابع البيان: "إن خطاب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بمناسبة الاستقلال يوم أمس، يحتوي على هجمات غير مقبولة ضد روسيا ولا يمكن إلا رفضها".

وأضاف: "هناك محاولة للتنازل عن المسؤولية عن الإخفاقات في السياسة الداخلية والخارجية من خلال تحويل اللوم على موسكو".