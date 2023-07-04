تركيا تعلن رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى تبادل السفراء‎

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن أنقرة رشّحت صالح موطلو شان سفيرا لها لدى القاهرة.

وجاء في البيان أن مصر رشحت عمر الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

وأفاد بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء تماشيا مع قرار اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري.

المصدر: وزارة الخارجية التركية