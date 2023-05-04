أوكرانيا تعلن تدمير 18 من 24 طائرة مسيَّرة روسية

أعلنت أوكرانيا، أن دفاعاتها الجوية، أسقطت 18 من أصل 24 طائرة انتحارية مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع قبل فجر اليوم الخميس.

وقالت إدارة مدينة كييف في بيان، إنه "تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في 4 أيام".

وذكرت الإدارة أن "الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز (شاهد) يرجح أنها من النوع البالستي".