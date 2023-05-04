أوكرانيا تعلن تدمير 18 من 24 طائرة مسيَّرة روسية

أوكرانيا تعلن تدمير 18 من 24 طائرة مسيَّرة روسية
أعلنت أوكرانيا، أن دفاعاتها الجوية، أسقطت 18 من أصل 24 طائرة انتحارية مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم وقع قبل فجر اليوم الخميس.
وقالت إدارة مدينة كييف في بيان، إنه "تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في 4 أيام".
وذكرت الإدارة أن "الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز (شاهد) يرجح أنها من النوع البالستي".
ودمَّرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة انتحارية مسيرة من طراز "شاهد" أطلقت على مدينة "أوديسا" الساحلية المطلة على البحر الأسود، بينما أصابت 3 منها حرمًا جامعيًّا، وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.
وتقصف روسيا أوكرانيا بانتظام منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إذ ضربت مجموعة متنوعة من الأهداف.
ووردت أنباء الانفجارات الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان كييف مقتل 21 شخصًا في ضربة روسية بمدينة خيرسون.