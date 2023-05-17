4 قتلى إثر هجوم مسلح استهدف موكبًا أمريكيًا في نيجيريا

أسفر هجوم مسلّح استهدف موكبًا أمريكيًا، جنوب شرق نيجيريا، الثلاثاء، عن سقوط 4 قتلى ليس بينهم أيّ أمريكي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم الشرطة المحلية إيكينغا توتشوكوو، قوله إنّ "الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أمريكي"، مشيرًا إلى أن المسلحين "قتلوا عنصرين من قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية" قبل أن يحرقوا سيارتهم.

وفي واشنطن، أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أنّ موكبًا أمريكيًا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أيّ مواطن أمريكي.