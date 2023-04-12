الرئيس الصيني يدعو الجيش لتعزيز التدريب من أجل "قتال فعلي"

وأجرت الصين تدريبات عسكرية استمرت أيامًا حول تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، ردًا على اجتماع عقدته رئيسة تايوان تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا في الآونة الأخيرة مما أثار غضب بكين.

وأعلنت بكين أنها "أنجزت بنجاح" مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان، التي استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول الجزيرة التي تعتبرها الصين واحدًا من أقاليمها.

وأوضح الجيش في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنجزت القيادة الشرقية بنجاح مهام مختلفة في إطار دوريات الجهوزية على الحرب في محيط تايوان وفي إطار مناورات السيف المشترك".