من هو إيتمار بن غفير "نجم" الانتخابات الإسرائيلية؟

ألقى تقرير عبري الضوء على زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير، والذي تصفه وسائل الإعلام الدولية بـ"نجم" الانتخابات الإسرائيلية، مع توقعات بأن يكون من أقوى الزعماء السياسيين في إسرائيل.

وقال التقرير، الذي أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الإثنين، إن "بن غفير شخصية مجهولة تقريباً، من حيث خلفيته وجذوره الأيديولوجية وصعوده الدراماتيكي"، معتبراً أنه يمثل ظاهرة فريدة نشأت في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

صعود سياسي كبير

وأوضح التقرير أنه "تم التركيز في الإعلام الدولي بشكل خاص على صعوده الكبير في الساحة السياسية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن بن غفير سيكون أحد قادة ثالث أكبر حزب سياسي إسرائيلي بعد انتخابات الكنيست.

ولفت التقرير أنه "من المرجح أن يكون بن غفير وزيراً كبيراً في الحكومة الإسرائيلية حال تشكيلها من قبل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو"، وأن هناك مخاوف دولية من سيناريو جلوس بن غفير بالحكومة المقبلة.



وحسب التقرير، فإن "النظرة الدولية لمثل هذه الحكومة ستكون على أنها تتكون من جماعات يمينية متطرفة"، مبيناً أنه رغم "اعتبار بن غفير نجم الانتخابات الإسرائيلية؛ إلا أنه لا يحظى بالتقدير على المستوى الدولي".



ووفق التقرير العبري، فإن "العديد من العرب الذين يعيشون حالة من اليأس من النظام السياسي الإسرائيلي سيصوتون في الانتخابات المقبلة خوفاً من الصعود الكبير لعضو الكنيست المتطرف، خاصة في ظل الاتهامات التي تطاله فيما يتعلق بكراهية العرب".



دعم المتطرفين لبن غفير

وبين التقرير أن "بن غفير يتلقى دعما كبيرا من المتطرفين، خاصة وأنه جعل من أيديولوجيتهم محط اهتمام لجماهير جديدة بالمجتمع الإسرائيلي، علاوة على أنه يمثل عامل جذب لأصحاب الفكر المتطرف في إسرائيل".



ونوه التقرير إلى أن "بن غفير يمكن إيجاده في أي مكان يتصاعد فيه التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، معتبراً ذلك يثير استهجان الإعلام الدولي، في ظل مخاوف من تحوله لقوة رئيسية بالتيار السياسي الإسرائيلي.

وشدد التقرير العبري على أن "قوة بن غفير على الساحة السياسية الحالية لا يمكن تجاهلها"، متابعاً: "لسنوات كان من المستحيل الاقتراب منه سياسياً؛ لكن كل شيء تغير عندما دعاه زعيم كتلة اليمين بنيامين نتنياهو للانضمام لتحالفه بالكنيست".

ولفت التقرير إلى أن ذلك "أدى لتحول إيتمار بن غفير إلى عامل جذب رئيسي بالساحة السياسية"، مبيناً أنه يستمد قوته من التوترات الأمنية التي تشهدها القدس والضفة الغربية، خاصة وأنه يميل للخطاب العاطفي الموجه للجيش والناخبين الشباب في إسرائيل.

من هو إيتمار بن غفير؟

عضو الكنيست المتطرف مولود في القدس الغربية عام 1976، ذو أصول عراقية، ومعروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وهو من سكان مستوطنة "كريات أربع" المقامة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وانتمى بن غفير لجميع الأحزاب اليمينية المتطرفة تقريباً، ويشتهر بدعوته لتهجير المواطنين العرب من إسرائيل، فيما تمكن من الحصول على عضوية الكنيست عام 2021، إثر تحالفه مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.

وأعفي بن غفير من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي عندما كان في الـ18 من العمر، بسبب مواقفه اليمينية المتشددة، حيث يعتبره منافسوه هروباً منه من الخدمة في الجيش.

ودرس بن غفير الحقوق وتخرج عام 2008، لكن نقابة المحامين الإسرائيلية رفضت طلبه المتعلق بالحصول على عضويتها؛ وذلك بسبب سجله الجنائي، لكنه بعد احتجاجات قادها بنفسه، تم السماح له بالانتساب للنقابة عام 2012.

وعمل بن غفير بعد حصوله على شهادة مزاولة المحاماة كمدافع عن عناصر اليمين المتشدد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، فيما قُدم ضده 50 لائحة اتهام، ثمانية منها جنائية، خلال حياته السياسية.