انتكاسة غربية بشأن "دبابات أوكرانيا".. وحكومة نتنياهو مهددة بفقدان دعم أمريكا

وجادل محللون بأن واشنطن وبكين تعيشان بالفعل "أجواء متوترة" على كافة الأصعدة شبيهة بحقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في القرن الماضي، مشيرين إلى أن الحرب الباردة هذه في طريقها الآن لتصبح "صراعًا مباشرًا" بعد حادث إسقاط المنطاد الصيني قبل نحو أسبوعين.

وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية، قال المحللون إن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين باتت على قدم وساق الآن، "لكن صراعاً كاملاً ومباشراً بين القوتين يلوح في الأفق".

وأضافوا أن "الصراع البارد الحديث" اتخذ شكلاً مختلفًا عن المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، إذ تسبب إسقاط منطاد "تجسس" صيني مشتبه فيه بتصاعد التوترات.

وتابع المحللون أنه بدلاً من محاولة اكتساب "القوة والنفوذ" من خلال التجسس (في إشارة إلى روسيا)، تستخدم الصين – التي تعد قوة اقتصادية عظمى - أشكالًا من التجسس للحصول على ميزة اقتصادية تتفوق من خلالها على الولايات المتحدة.

ووفقاً للمحللين، فإن المناطيد ليست الطريقة الوحيدة التي تتجسس من خلالها بكين على واشنطن. وقالوا إن من المحتمل أن "تحاول الصين اكتساب ميزة في عدد لا يحصى من الطرق"، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بعد تقييم المسؤولين الأمريكيين بأن الجدول الزمني لبكين لإعادة التوحيد مع تايوان سيعني الغزو بحلول عام 2025.

وأوضح المحللون أن التجسس الصيني يحدث داخل الولايات المتحدة بطرق مختلفة، مثل: "اكتساب النفوذ داخل الجامعات الأمريكية"، و"التسلل إلى الحملات السياسية"، وما إلى ذلك. وقالوا إن الجدول الزمني الذي حدده مسؤولون أمريكيون بشأن "الغزو الصيني لتايوان" سينقل بكين وواشنطن "من حرب باردة إلى صراع كامل مدمر".

وكان حادث المنطاد الذي ظل يحلق فوق الأراضي الأمريكية لعدة أيام قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي في الـ4 من فبراير الجاري، أدى إلى تصاعد حدة التوترات بين البلدين. لكن البلدين يتنازعان بانتظام حول مسألة تايوان وبحر الصين الجنوبي، وهو أمر يرى المحللون أنه قد يؤدي إلى نشوب صراع عسكري بين القوتين.

وقال المحللون، في حديثهم مع "ديلي إكسربيس"، إن الخطاب السياسي مهم بالنسبة لبكين، "فهي ستواصل التحدث بحزم ضد الولايات المتحدة بينما تستمر في العلاقات الدبلوماسية حتى تندلع الحرب."

وأضافوا: "تتفاعل الطائرات الأمريكية والصينية بشكل روتيني في المجال الجوي المحيط ببحر الصين الجنوبي. هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه حادث دولي إلى صراع غير متوقع. لذلك، يتم تدريب الطيارين الأمريكيين على المراقبة فقط، وعدم الاشتباك مع المعدات العسكرية الصينية أو الروسية في المنطقة المضطربة".