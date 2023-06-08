بعد طرح اسمه لرئاسة لبنان.. جهاد أزعور في إجازة من "النقد الدولي"

تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، مؤقتاً عن منصبه، وفق ما أفادت به مسؤولة في المؤسسة الدولية، في خطوة جاءت بعد إعلان كتل نيابية عدة في لبنان دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وقالت مديرة التواصل الاستراتيجي في الصندوق جولي كوزاك: "من أجل تجنّب أي انطباع عن تضارب المصالح، تخلّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور مؤقتا عن مسؤولياته في صندوق النقد، وهو في إجازة من المؤسسة".

وجاء إعلان صندوق النقد قبل أيام من موعد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس، وبعد إعلان القوى المسيحية الرئيسة ونواب آخرين تأييدهم وصول أزعور إلى سدة الرئاسة في مواجهة الوزير الأسبق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، وكتل متحالفة معه.